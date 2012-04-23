На благоустрій прибудинкових територій витратять 400 млн грн

Київ. 23 квітня. УНІАН. У травні в Києві стартує комплексна програма із благоустрою та асфальтування прибудинкових територій, на яку передбачається витратити 400 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, близько 200 млн грн надійде з державного бюджету і ще стільки ж з міського спрямують на відновлення та заміну асфальтового покриття, озеленення та освітлення прибудинкових територій, благоустрій дворів. Крім того, додаткове фінансування спрямують і на ремонт сходових клітин та ліфтів в усіх районах міста.

«До 9 травня ми завершуємо ямковий ремонт дорожнього покриття у місті, до цієї ж дати плануємо повністю завершити реконструкцію проспекту Миколи Бажана. Тож уже з початку травня можемо зосередитися на приведенні до ладу та асфальтуванні прибудинкових територій. До цієї роботи будуть залучені сили як комунальних підприємств, так і підрядних організацій. Ми маємо виконати дуже великий об’єм робіт, тож це вкрай відповідальне і серйозне питання, яке буде на моєму постійному контролі», – наголосив голова КМДА Олександр Попов під час наради із заступниками та головами районних держадміністрацій.

Перелік дворів, де будуть проводитися ремонтні роботи, та графік їхнього виконання формують відповідні служби КМДА. Передусім їх складають, враховуючи звернення киян на телефон міського Call-центру, та за поданням районних держадміністрацій.