У Святошинському районі скаутські організації поширюють свою діяльність

Київ, 23 квітня. УНІАН. У Святошинському районному соціальному центрі відбувся семінар-тренінг для добровільних помічників на громадських засадах та учнівської молоді району з теми "Скаутський рух як підтримка молоді в її фізичному, розумовому і духовному розвитку".

Про це УНІАН повідомили в Святошинській райдержадміністрації.

Представники скаутської організації "Плай" розповідали про напрямки своєї діяльності у доступній інтерактивній формі, що викликало в учасників семінару зацікавленість, хороший настрій та позитивне налаштування на роботу.

Скаутська організація "Плай" об’єднує дітей та молодь міста Києва з 1998 року, працює за скаутською методикою. Головною метою діяльності є всебічний розвиток особистості. Під час семінару-тренінгу учасники зрозуміли, що основні завдання, які ставлять перед собою скаути – це виховання та вдосконалення особистості; походи та оздоровчі табори; цікаві екскурсії, квести, інтелектуальні та розвиваючі ігри; майстер-класи та тренінги; навчальні заняття (35 напрямків: турист, медик, кулінар, костровий, риболов, лінгвіст, декоратор, фотограф тощо). Лекційний матеріал під час тренінгу підкріплювався цікавими іграми, вправами, презентаціями, наочним матеріалом. Кожен учасник зміг спробувати себе у ролі скаута та продемонструвати свої здібності, уміння та політ фантазії.