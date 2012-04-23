Суд зобов’язав завод звільнити самовільно зайняті землі

Київ. 23 квітня. УНІАН. Рішенням Господарського суду Києва задоволено позов прокуратури Голосіївського району столиці про звільнення ЗАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод» самовільно зайнятих земельних ділянок загальною площею 8,8 га на острові Водників, які незаконно огороджені залізобетонним парканом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, за рішенням суду товариство забов’язано демонтувати залізобетонну огорожу за власний рахунок і таким чином поновити порушені права членів садового товариства «Блакитна затока», які отримали державні акти на земельні ділянки та не могли ними користуватися.