Урочистості з нагоди 40-річчя від дня створення Музею книги і друкарства України

24 квітня о 15.00 за участю керівництва КМДА та Головного управління культури відбудуться урочистості, присвячені 40-річчю від дня створення Музею книги і друкарства України. Музей створено у 1972 році. Він знаходиться на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, у будинку колишньої лаврської друкарні, заснованої 1615 року архімандритом Єлисеєм Плетенецьким.

Експозиція висвітлює історію вітчизняної книги і книжкової справи від часів Київської Русі до наших днів.

Місце проведення: Музей книги і друкарства України (вул. Лаврська, 9, корпус 9).