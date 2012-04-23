Що вирішить прийняття Комплексної схеми розміщення МАФів?

Проблема розміщення МАФів в столиці потребує нарешті логічного та єдиного алгоритму вирішення. Ситуативні рейди на незаконно встановлені кіоски, які відбувалися час від часу, закінчуються лише тим, що через декілька днів замість демонтованих з’являються нові. Як відомо, наразі у місті Києві розробляється так звана Комплексна схема розміщення тимчасових споруд, яка після погодження та обговорення з фахівцями та всіма зацікавленими сторонами буде винесена на розгляд депутатів Київради. Однак як з преси, так і з коротких коментарів чиновників киянам не так вже і просто зрозуміти про що йде мова і для чого потрібен відповідний документ.

5 квітня 2012 року на сесії Київради прийнято Рішення «Про розробку комплексної схеми розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності в м. Києві». Згідно цього рішення доручено КМДА до 1 січня 2013 року завершити розробку Комплексної схеми розміщення МАФів. При цьому будуть взяти за основу пропозиції районних в місті Києві держадміністрацій та «Інституту Генерального плану» щодо можливих місць розташування тимчасових споруд (далі – ТС). Зокрема, схемою буде визначено функціональне розміщення кіосків, їх зовнішній вигляд та місце розташування з урахуванням вимог будівельних, санітарно-гігієнічних норм, а також існуючих містобудівних обмежень, чи охорони історико-культурної спадщини.

Як заступник голови постійної комісії Київради з питань торгівлі, підприємництва, громадського харчування та послуг, на яку покладено контроль за процесом розробки Схеми розміщення МАФів, хочу відмітити, що цей документ розробляється відповідно до Наказу Мінрегіонбуду «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності», що був прийнятий 21.10.11 р. Відповідно, після того, як запрацює схема розміщення ТС в Києві, основним документом, на основі якого буде розміщуватися ТС має стати паспорт прив`язки.

На даний період представники КМДА заявили, що будуть масово прибирати кіоски встановлені без будь-яких документів. Решта до 1 червня 2012 року має сплатити пайову участь, щоб мати можливість легального функціонування до кінця року. Потім з 1 січня 2013 року власники МАФів мають узгодити своє місце розташування зі схемою розміщення. З того моменту можна буде казати, що проблема МАФів в столиці нарешті набула свого логічного завершення.

За даними ГУ контролю за благоустроєм сьогодні у столиці встановлено 15 тисяч МАФів. У намірах , починаючи з 2013 року, залишити 9,5 тис кіосків. Ще упродовж декількох років у столиці для провадження підприємницької діяльності залишиться 5-6 тис кіосків, що відповідатиме середньоєвропейським нормам.

Олена Овраменко,

депутат Київської міської ради від Народної партії