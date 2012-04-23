За два вихідні дні в столиці виявило 970 порушень ПДР

Київ. 23 квітня. УНІАН. За 21-22 квітня 2012 року співробітниками ДАІ було виявлено 970 порушень ПДР, з них найбільш характерні: перевищення швидкості – 559; порушення правил проїзду перехресть – 14; порушення ПДР пішоходами – 27.

Як інформує Відділ зв’язків з громадськістю УДАІ м. Києва, за порушення ПДР в частині зупинки і стоянки на водіїв складено 118 відповідних протоколів.

За вихідні виявлено 78 порушень, пов’язаних з керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння. У поточному році за відповідне правопорушення (ст. 130 КУпАП) районними судами м. Києва прийнято 1729 рішень, у 583 випадках - водіїв позбавили права керування транспортним засобом.

За вихідні зареєстровано 8 ДТП (2 наїзди на пішоходів), в яких 1 особа загинула та 11 людей отримали травми. В ДАІ відзначають збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю дітей. Лише за вихідні дні травми отримали п’ятеро дітей. Столична Державтоінспекція звертається до водіїв з проханням під час керуванням автомобілем бути уважними і обережними, особливо біля шкіл.

Також інспекція звертає увагу, що з початком весняно-літнього сезону на автодорогах зростає кількість двоколісних транспортних засобів: скутери, мотоцикли та велосипеди. Саме ця категорія учасників дорожнього руху - найбільш уразлива і у разі виникнення ДТП є менш захищеною. З початку нинішнього року в столиці сталося 36 дорожньо-транспортних пригод за участю двоколісних транспортних засобів, у тому числі 16 ДТП з постраждалими, в яких 18 осіб отримали травми. ДАІ просить всіх водіїв двоколісних транспортних засобів щоразу сідаючи за кермо, не нехтувати правилами безпеки – одягати шолом та відповідні захисні засоби.