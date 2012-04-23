У Голосієво розпочали підготовку до святкування 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні

Київ, 23 квітня. УНІАН. У Голосіївському районі столиці розпочали підготовку до святкування 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Як повідомили УНІАН в Голосіївській райдержадміністрації, до пам’ятної дати в районі запланована низка різноманітних заходів.

Зокрема, 8 травня відбудеться урочиста зустріч "Вшануємо героїв Перемоги разом!" з ветеранами, на якій голова адміністрації Олександр Незнала вручатиме Почесні грамоти та Подяки. За сприяння районної влади 9 громадян, з них 7 вдів Героїв Радянського Союзу, 1 Герой Радянського Союзу, 1 Герой Соціалістичної праці отримають матеріальну допомогу. Крім того, ветеранам війни будуть видані санаторно-курортні путівки.

В рамках проведення ритуалу пам’яті "Ніхто не забутий, ніщо не забуто", відбудеться покладання квітів до пам’ятних місць району: стели в Голосіївському парку та меморіального комплексу в Конча-Заспі.

9 травня ветерани війни разом з представниками районної влади візьмуть участь у загальноміській програмі святкування 67-ї річниці Дня Перемоги на Майдані Незалежності та в Національному палаці культури та мистецтв "Україна".

В закладах освіти та культури району пройде низка тематичних заходів – виставки, концерти, творчі зустрічі, екскурсії тощо. Напередодні пам’ятної дати заплановано поповнення та обновлення експозиції музею Великої Вітчизняної війни в будинку ветеранів.