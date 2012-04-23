Прес-конференція з нагоди відкриття фестивалю CANactions 2012

24 квітня о 10.00 відбудеться прес-конференція, присвячена відкриттю фестивалю CANactions 2012, у рамках ініціативи «Дніпровські острови» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Учасники прес-конференції: Андрій Вавриш – заступник начальника ГУ містобудування та рхітектури;

Володимир Гусаков – президент Національної спілки архітекторів України, партнер фестивалю; Габріель Паскаріу (Румунія) – доктор архітектури, урбаніст, переможець (I премія) ВММК «Концепція збереження та розвитку київських островів «Дніпровська перлина»; Юрон Де Веілліген (Нідерланди) – тутор міжнародного воркшопу «Контрактова площа: сценарії розвитку», лектор фестивалю; Хуліан Рестрепо (Колумбія) – тутор міжнародного воркшопу «Контрактова площа: сценарії розвитку», лектор фестивалю, переможець (I премія) ВМАК «Благоустрій центральної частини м. Києва до Євро-2012 та на перспективу»; Ігор Марко (Великобританія) – тутор міжнародного воркшопу «Контрактова площа: сценарії розвитку», лектор фестивалю, переможець (II премія) ВМАК «Благоустрій центральної частини м. Києва до Євро-2012 та на перспективу»; Сандра Анунціата (Італія) – доктор урбаністики, тутор міжнародного воркшопу «Контрактова площа: сценарії розвитку»; Андрій Макаренко – Представництво фонду ім. Г. Бьолля в Україні, програмний координатор, співорганізатор міжнародного воркшопу «Контрактова площа:сценарії розвитку», партнер фестивалю; Ксенія Семенова – Український інформаційний центр вело транспорту, координатор проекту, партнер фестивалю; Віктор Зотов – куратор фестивалю CANactions, головний архітектор проектів.

Адреса проведення: вул. Б. Грінченка, 7, Будинок Архітектора, 3 поверх. Потрібна акредитація.