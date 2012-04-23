На Троєщині завершився дитячий конкурс щодо розвитку району

Київ, 23 квітня. УНІАН. У міському мистецькому навчальному закладі "Натхнення" (вул. Данькевича, 4-А) завтра о 17.00 відбудеться урочистий концерт та нагородження переможців шкільного конкурсу "Деснянський — це район , у якому я живу, мені його розвивати", який пройшов у всіх без винятку школах району.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі об’єднання громадян "За Троєщину!", яке ініціювало проведення конкурсу за підтримки та сприяння управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністрації.

Конкурс розпочався в жовтні минулого року та проходив у кілька етапів. Основна мета конкурсу – надання школярам можливості проявити свою ерудицію, знання та творчі здібності в різних напрямках, виховання в учнівської молоді національно-патріотичних почуттів, гордості за свій рідний район.

Нагородження переможців відбудеться у 10 номінаціях: прозовий твір про район, вірш про район, авторська пісня про район, малюнок про район, соціальний плакат про район, слоган про район, соціально-економічний проект розвитку району, фотографія школи на тему "Школа-зелений сад", дизайнерський проект озеленення району, веб-сторінка загальноосвітнього навчального закладу.

Конкурс викликав величезну зацікавленість серед школярів. Так, із 26 тисяч учнів, які навчаються у 47 школах Деснянського району, більше 7 тисяч взяли в ньому участь, тому організатори прийняли рішення зробити його щорічним.

"Сьогодні, коли у житті нашої держави та рідного Києва відбуваються помітні зміни, ніхто не повинен залишатися осторонь. Від кожного з нас залежить можливість просування вперед та закріплення досягнутих успіхів. Питання навчання та виховання дітей – ключове серед тих, що стоять перед столичною громадою, адже мова йде про наше майбутнє. Саме заради дітей, заради їхнього майбутнього ми живемо і працюємо, і саме діти мають сказати, якому бути Деснянському району", – наголосив народний депутат України, голова ради об’єднання громадян "За Троєщину!" Валерій Борисов.