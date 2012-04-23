Ветерани Києва отримають адресну допомогу від міської влади

Київ. 23 квітня. УНІАН. Ветерани війни та жертви нацистських переслідувань з нагоди відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні отримають одноразову адресну матеріальну допомогу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно з документом, допомога буде виділена за рахунок міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки.

Так, виплати у розмірі 1500 грн передбачені для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; по 1000 грн отримають особи, які брали участь у героїчній обороні Києва та яким встановлено статус «учасника народного ополчення», а також інваліди війни І групи, у тому числі воєнних конфліктів, та з числа малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання; по 900 грн – інваліди війни II групи, у тому числі воєнних конфліктів та із числа малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання; по 800 грн – інваліди війни III групи, у тому числі воєнних конфліктів та із числа малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання; по 500 грн – учасники бойових дій, колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання; по 200 грн – вдови Героїв Радянського Союзу, а також члени сімей загиблих військовослужбовців і дружини (чоловіки) померлих інвалідів війни, учасники бойових дій, жертви нацистських переслідувань, учасники війни, які за життя були визнані інвалідами, та учасники війни. Також по 200 грн допомоги отримають учасники війни, а також колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Відповідно до розпорядження, одноразова допомога, яка не була своєчасно виплачена громадянам через незалежні від них причини, у разі смерті цих громадян виплачується членам сімей померлих. Особам, які одночасно належать до декількох категорій ветеранів війни, надається одна допомога у більшому розмірі.