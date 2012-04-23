1 травня Київський зоопарк відкриває весняно-літній сезон
Київ. 23 квітня. УНІАН. 1 травня розпочинається 103-й весняно-літній сезон у Київському зоопарку.
Як повідомляє прес-служба зоопарку, більшість теплолюбних тварин вже переведено до літніх вольєрів. 2012 рік розпочався справжнім «бебі-бумом»: від початку року народилися дитинчата у лам, у коней Пржевальського, зелених мавпочок, індійських дикобразів. У дитячому, так званому контактному зоопарку, маленькі відвідувачі матимуть змогу поспілкуватися з ягнятками, козенятками та новонародженими нутріями.
Вже другий сезон гостей зоопарку зустрічають бурі ведмедики Потап та Настя. Відвідувачі також матимуть змогу спостерігати за найстарішими мешканками зоопарку носорогом Тривогою та гіпопотамом Брестою.
У закладі тривають роботи із благоустрою, озеленення, реконструкція озер та павільйонів для утримання птахів і приматів.
У зоопарку нагадують, що від початку весни заклад працює з 9.00 до 19.00.
Продаж вхідних квитків з 9.00 до 18.00.
Вихідний день – понеділок.