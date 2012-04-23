У Деснянському районі споруджується Ротонда "Пантеон пам’яті"

Київ, 23 квітня. УНІАН. Меморіальний комплекс "Героям Чорнобиля", урочисте відкриття якого відбулося минулого року до 25-ї річниці Чорнобильської катастрофи, незабаром поповниться новим архітектурним елементом – Ротондою "Пантеон пам’яті".

Про це УНІАН повідомили в Деснянській райдержадміністрації.

Керівництвом "Ватутінськінвестбуд" спільно з представниками Координаційної ради чорнобильських громадських об’єднань відпрацьовано питання архітектурного вигляду Ротонди "Пантеон пам’яті", яка розміститься на центральній алеї Меморіального комплексу.

Діаметр ротонди становитиме 14 м. По периметру кола знаходитимуться 15 колон, що символізують країни-колишні республіки Радянського Союзу, які брали участь у ліквідації Чорнобильської аварії. В центрі композиції на куполі знаходитиметься скульптура захисниці нашого народу Покрови Божої матері, як символ пам’яті загиблих ліквідаторів. Скульптура висотою 2,5 м буде розташована на кріпленнях, які зв’язані з 15 колонами монолітним поясом. Висота ротонди – 8 м. Колони матимуть гранітне облицювання, верхів’я колон прикрашатимуть національні герби, символи та орнаменти країн-республік.

В центрі Меморіального комплексу "Героям Чорнобиля" знаходитиметься композиція "Земля", виконана з броньованого скла. У скляній сфері розташуються прожектори, які освітлюватимуть композицію та фігуру "Прометея", відтворюючи образ реактору.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року передбачено фінансування даного об’єкту за рахунок державного бюджету України на суму 3 мільйони гривень (кошти для здійснення містом Києвом функції столиці).