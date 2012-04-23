Центр радіаційної медицини матиме найсучасніше обладнання
Обіцяє уряд
Київ. 23 квітня. УНІАН. Уряд забезпечить найсучаснішим медичним обладнанням державну установу «Національний науковий центр радіаційної медицини Академії медичних наук України».
Про це прем’єр-міністр Микола Азаров сказав під час відвідання даного центру у Києві, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.
«Ваш головний лікар дасть нам список усього обладнання, і ми його для вас закупимо, тому що такі установи мають бути сучасними та забезпеченими усім необхідним. Ми це зробимо», - сказав М.Азаров під час спілкування з медичним персоналом.
«Хворі скаржаться, що інколи їм не вистачає коштів на ліки. Ми вирішимо цю проблему. У нас до неї простий підхід – там, де люди дійсно віддали своє здоров’я, держава повинна, максимально використовуючи всі можливості, компенсувати людям втрату здоров’я. Я вважаю, що такі медичні заклади, які займаються лікуванням, відновленням та збереженням здоров’я, повинні бути забезпечені найсучаснішим обладнанням та забезпечені у повній мірі ліками, які необхідні для лікування хворих, і ми це зробимо», - сказав голова уряду.
М.Азаров заявив, що по мірі зростання економіки соціальні виплати чорнобильців збільшуватимуться.