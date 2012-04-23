Першими Картку киянина отримають багатодітні сім’ї столиці

Київ. 23 квітня. УНІАН. Перша категорія жителів столиці, якім видаватимуть Картку киянина, це багатодітні родини, яких на сьогодні у Києві проживає 3 тисячі 515.

Про це в ефірі муніципального телеканалу “Київ” повідомив директор КП «ГІОЦ» Станіслав Каплуненко.

“Наступні категорії, це, скоріш за все, будуть практично всі соціальні співробітники, пенсіонери, інваліди, які не мають права на безкоштовний проїзд, згідно із законом України, особи, які потребують підтримки - ті, хто отримує невелику пенсію і для них передбачений додатковий захист і які стоять на обліку в управлінні соціального захисту”, - сказав С.Каплуненко.

За даними КМДА, у Києві зареєстровано 73 тисячі пенсіонерів та інвалідів, які не мають права на пільговий проїзд у метрополітені; соціальних працівників – близько 1,5 тис.; ще стільки ж осіб, які не мають права на пенсію, та інвалідів; 3,5 тис. непрацюючих, які здійснюють догляд за дітьми-інвалідами та отримують державну соціальну допомогу.

“На першому етапі будуть запрошувати по телефону, а далі ми будемо задіювати інші механізми. Скоріш за все, у травні ми оголосимо реєстрацію через Coll-центр КМДА, де можна буде зареєструватися”, - сказав С.Каплуненко.

За його словами, спочатку Картками киянина забезпечуватиме банк "Хрещатик". “Але у цьому проекті не буде монополістів. Ми почали співпрацювати з банком "Хрещатик", оскільки він частково належить громаді, і ми з ним відпрацьовуємо соціальні проекти. Проте надалі ми готові співпрацювати з усіма банками”, - пояснив С.Каплуненко. За його словами, передбачається, що людина, заповнюючи анкету на отримання Картки киянина, має вказати, у якому банку їй зручніше її отримати.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня заступник голови КМДА Руслан Крамаренко поінформував, що з поточного місяця у столиці починають видачу Карток киянина. До 10 травня влада планує забезпечити ними 4,5 тис. пільговиків.

За його словами, на першому етапі впровадження картки – це врахований пільговий проїзд у метро та швидкісному трамваї, де вже є автоматизована система пропуску пасажирів.

Картки будуть видаватися безкоштовно.