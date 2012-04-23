Відкриття двої потужних підземних паркінгів у житлових масивах «Позняки» та «Осокорки»

24 квітня о 15.00 АТ ХК «Київміськбуд» відкриває два велетенські паркінги у Дарницькому районі. Зокрема новий паркінг у 2-ому мікрорайоні масиву Позняки - один із найбільших паркінгів в Україні, збудованих холдинговою компанією, який за своїми масштабами майже вдвічі більший за автостоянку на об’єкті ЄВРО 2012 – НСК «Олімпійський».

У заході візьмуть участь голова правління – президент АТ ХК «Київміськбуд» Михайло Голиця, члени правління Компанії, проектанти й представники підрядних організацій. Також на захід запрошено голову Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.

Збір представників ЗМІ у дворі будинку на проспекті П.Григоренка між житловими будинками №18-А та №22/20.

Виїзд з двору Холдингу «Київміськбуд» 0 14.00 (вул. Суворова, 4/6). Потрібна акредитація.