У суботу відбувся мітинг захисників Андріївського узвозу

Київ. 23 квітня. УНІАН. 21 квітня на Михайлівській площі відбувся мітинг захисників Андріївського узвозу.

Як пише портал «Український погляд», о 12.00 півтори тисячі киян, які повстали проти руйнування Андріївського узвозу, зібрались на нову зустріч на Михайлівський площі.

«Наш перший мітинг, коли ми з будівельним сміттям прийшли під офіс Рената Ахметова, змусив його вибачитися за руйнування будинків. Він, а за ним київська влада пообіцяли все виправити. Ми збираємося вирішити, як не дати їм збрехати і як зупинити руїну не лише на Андріївському, але й в інших «гарячих точках» Києва», — зазначила член команди організаторів мітингу Оксана Романюк.

На мітингу з власною волі заспівали гурт «Даха Браха», Фагот (гурт «ТНМК»), Фома (гурт «Мандри»), Мурік (гурт «Green Grey»), Мирослав Кувалдін (гурт «The ВЙО»), Сергій Василюк (гурт «Тінь Сонця») Анжеліка Рудницька. Виступили києвознавці та громадські активісти: Владислава Осьмак, Єгор Соболєв, Ігор Луценко, Михайло Сагайдак, Микола Пархоменко, Ганна Гопко, Володимир В’ятрович.

Також своє слово на захист Андріївського узвозу сказали учасники ініціативної групи «Першого грудня» Євген Сверстюк і Мирослав Попович. Серед промовців не було жодного політика. Ведучі зустрічі — Наталка Соколенко та Анатолій Вексклярський. Звук забезпечили Мистецьке об’єднання «Остання барикада».

Після мітингу колона киян вирушила до КМДА, де активісти зачитали вимоги, зокрема, зупинити будівництва на особливо цінних землях у столиці: на Андріївському узвозі, історичних заповідниках, так званих буферних зонах Лаври та Софії, роздачу земельних ділянок і приватизацію будинків на цих територіях, аж поки не буде проведено ревізію землевідводів та внесено зміни до законодавства; провести прозору ревізію на предмет скасування неправомірних землевідводів на Андріївському узвозі та інших особливо цінних землях, в історичному центрі з участю громадської комісії; покарати винних у нищенні Києва; у приватних власників, що неналежно ставляться до пам’яток, конфісковувати будівлі, а тих, хто свідомо руйнує пам’ятки, — притягати до кримінальної відповідальності. Змусити відновити зруйновані історичні будівлі, зокрема садибу Казанського та інші.

Серед інших вимог були: надавати дозволи на будівництво на території Андріївського узвозу, історичних заповідників та буферних зон пам’яток всесвітнього значення лише за погодженням проекту з громадською комісією та офіційним погодженням з ЮНЕСКО/ІКОМОС; відновити скасований механізм громадських слухань, котрі мають проводитися до прийняття рішення про землевідвід. Також громадськість вважає за необхідне відновити попередні експертизи будівельних проектів органами охорони історико-культурної спадщини, археологічну та екологічну експертизи; розширити фінансову відповідальність забудовників за порушення до істотних рівнів.

Представники громади Києва вимагають замість торговельно-офісного центру на Андріївському узвозі створити проект з доступними для кожного відкритим театром, музеєм, галереями та скульптурним сквером. І цей проект має бути створено через відкритий конкурс, пройти погодження з громадськістю і ЮНЕСКО та ІКОМОС.