Держслужбовці Дніпровського району склали перші іспити для визначення кращих

Київ, 23 квітня. УНІАН. У Дніпровській районній державній адміністрації учасники щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" виконали письмові тестові завдання першого відбіркового туру.

Про це УНІАН повідомили у відділі з питань кадрової роботи та державної служби Дніпровської райдержадміністрації.

Завдання стосувалися визначення знань Конституції України, перевірки рівня володіння комп’ютером і програмами (теоретичне й практичне). Крім того, державні службовці повинні були скласти ділові документи.

Після написання цих завдань, відповіді було відправлено до оргкомітету – на перевірку. Ті, хто отримає найвищу кількість балів, пройдуть до другого туру конкурсу, що проходитиме в будинку Управління державної служби головдержслужби України в м. Києві та Київській області наприкінці травня.