Студенти наводили благоустрій на Шулявському кладовищі

Київ. 23 квітня. УНІАН. У суботу стеднти допомогли здійснити благоустрій Шулявського кладовища та території Братської могили.

Як інформує портал Національного авіаційного університету, з нагоди підготовки до святкування 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні та на виконання плану заходів щодо проведення весняного двомісячника з благоустрою Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації студентами університету було проведено благоустрій прилеглої території до Братської могили на Шулявському кладовищі.