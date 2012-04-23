Стався витік газу з цистерни транзитного потягу

Київ. 23 квітня. УНІАН. На залізничній станції «Дарниця» стався витік газу з цистерни потягу, що прямував через територію України у Польщу.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в м.Києві, 19 квітня о 17.37 годині вечора співробітники залізничної станції «Дарниця» відчули шипіння та запах газу з цистерни під час переформування залізничного складу потягу. Цистерна перевозила скраплений газ «Пропан-бутан» зі станції «Новокуйбишевськ» Російської Федерації до станції «Батево» Львівської області. Далі потяг тримав рух у Польщу.

Співробітники Дарницької залізниці перевели вагон на запасну колію неподалік від місця дислокації пожежного потягу.

На місце події оперативно прибув спеціальний аварійно-рятувальний загін. Рятувальники заміряли повітря на вміст забруднюючих і токсичних речовин. Небезпечної концентрації газу в повітрі не виявили.

Ймовірна причина травлення газу з цистерни - вихід з ладу надлишкового клапану.

Жертв та постраждалих немає. На рух залізничного транспорту подія не вплинула.

За інформацією керівництва Дарницького залізнодорожнього вокзалу, ремонт даного агрегату проводиться зранку 20 квітня фахівцями Прилуцького ремонтного заводу. На місці залишається відомчий пожежний потяг, повідомляє ГУ МНС.