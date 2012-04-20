Прокуратура перевіряє випадок вирубки 26 дерев у Біличанському лісі

Київ. 20 квітня. УНІАН. Прокуратурою столиці організовано перевірку чергового випадку вирубки 26 дерев 17 квітня товариством «Альянс будівельників України» на території Святошинського лісництва КП «Святошинське лісопаркове господарство».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, до перевірки залучено фахівців Державної екологічної інспекції у Києві та Головного управління земельних ресурсів КМДА, які й нададуть висновок щодо збитків, завданих державі порушенням природоохоронного законодавства.

Матеріали перевірки будуть долучені до кримінальної справи, яка розслідується Святошинським РУ ГУМВС України в м. Києві за фактом незаконної вирубки 43 дерев цим же товариством та на цій же території під час виконання робіт з поглиблення дна та розчистки руслової водойми на річці Любка (ст. 246 КК України). На даний час незаконну вирубку зупинено.

Загалом прокуратурою Києва упродовж останніх двох місяців порушено 3 кримінальні справи за фактами незаконної вирубки лісу.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики, голова фракції «Республіка Київ» Денис Москаль заявив, що ТОВ «Альянс будівельників України» знищило 26 дерев на території Біличанського лісу, завдавши збитків майже на 90 тис. грн.

У зв’язку з цим Д.Москаль направив депутатські звернення до столичної прокуратури, Державної екологічної інспекції в Києві та ГУ МВС України в Києві щодо притягнення до відповідальності винних у знищенні дерев у Біличанському лісі.

15 березня Київрада створила тимчасову контрольну комісію для вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду м. Києва, що обліковуються як КП «Святошинське лісопаркове господарство». Комісія має детально вивчити ситуацію і напрацювати комплекс заходів, спрямованих на захист лісу від вирубки, що відбувається з дозволу Коцюбинської селищної ради.

Як пояснював Д.Москаль, Коцюбинська селищна рада всупереч вимогам законодавства, передала громадянам у власність понад 70 га Біличанського лісу і надала дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для житлового будівництва загальною площею більш як 75 га.

Разом з тим, Коцюбинська селищна рада направила звернення в Київраду про погодження проекту землеустрою щодо встановлення та зміну меж селища Коцюбинське і, зокрема, пропонує збільшити територію майже на 4 тис. га за рахунок земель Святошинського лісопаркового господарства, яке розташоване на території Києва.

2 березня Президент України Віктор Янукович доручив голові КМДА Олександру Попову і голові Київської облдержадміністрації Анатолію Присяжнюку вжити необхідних заходів щодо збереження природного комплексу «Біличанський ліс».

На засіданні сесії Київради 15 березня депутати прийняли звернення до Президента України та Верховної Ради з проханням втрутитись в ситуацію, що склалась навколо селища Коцюбинське Київської області, і розглянути пропозицію щодо приєднання селища як територіальної одиниці до столиці.