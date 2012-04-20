Якість питної води в Києві відповідає нормативним вимогам

Київ. 20 квітня. УНІАН. Якість питної води у міській водопровідній мережі у всіх районах Києва відповідає нормативним вимогам, запевняють у ПАТ “Київводоканал”.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби підприємства, зробленій у зв’язку із поширенням у ЗМІ інформації щодо погіршення якості питної води під час весняного водопілля у певних районах Києва за даними водного товариства Waternet.

У “Київводоканалі” звертають увагу, що кожного року протягом та після періоду весняного водопілля фахівці підприємства встановлюють більш жорсткий лабораторний контроль як питної води, так і води поверхневих джерел водопостачання. Основна увага приділяється підготовці епідемічно-безпечної питної води. З цією метою створюється необхідний запас реагентів, розширюється спектр досліджень та періодичність контролю джерел водопостачання. Збільшується частота і перелік показників контролю в розподільчій мережі міста.

“У цьому році період водопілля на річках Дніпро та Десна не характеризувався особливими складнощами у порівнянні з багатьма попередніми роками. Так, наприклад, не спостерігалося різкого підйому рівня води у річках, які є джерелами питного водопостачання, та перевищення тих нормативних якісних показників, які традиційно погіршуються під час водопілля. Зокрема, йдеться про зміну лужності води, вміст марганцю, заліза, окиснюваність”, - йдеться у заяві “Київводоканалу”.

На сьогодні, інформують на підприємстві, згідно з даними управління головного технолога та якості продукції “Київводоканалу”, ці показники також знаходяться в нормі.

“Дніпровська та Деснянська водопровідні станції працюють у штатному режимі. Питна вода, яка подається у міську розподільчу мережу водопостачання, за всіма показниками відповідає нормативним вимогам”, - повідомляє “Київводоканал”.