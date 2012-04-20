Київ, 20 квітня. УНІАН. В Оболонському районі в перший рейс вийшли 60 нових автобусів та тролейбусів.

Про це УНІАН повідомили в Оболонській райдержадміністрації.

Нові транспортні одиниці курсуватимуть на маршрутах, які обрали кияни, зателефонувавши на лінію міського call-центру (15-51). А саме: на автобусних маршрутах №№ 72, 20, 33, 81, 51, 63, 73, 32 та тролейбусних маршрутах №№ 8, 40, 32. Ці автобуси та тролейбуси поповнять маршрути на Оболоні, Мінському масиві, на Троєщині і зв’яжуть лівий та правий береги через міст Патона.