Урочисте відкриття Всеукраїнської акції «Олімпійський день – 2012»

21 квітня об 11.30 відбудеться Урочисте відкриття Всеукраїнської спортивної акції «Олімпійський день – 2012». Загалом свято триватиме з 09.00 до 20.00. Програмою заходу передбачено: забіги за віковими категоріями, вікторини, конкурси та ігри з олімпійської тематики від Олімпійської академії України, спілкування з олімпійцями, фотозона, автограф-сесії, графіті, змагання команд вболівальників.

Місце проведення: Майдан Незалежності, вулиця Хрещатик.