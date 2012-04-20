«ЕСТА» проведе археологічні розкопки на Андріївському узвозі

Київ. 20 квітня. УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» планує завершити демонтаж двох будівель по вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики «Юність» у Києві й 1 червня ц.р. почати археологічні дослідження на ділянці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як зазначається в повідомленні, в рамках підготовки майданчика для проведення археологічних розкопок під керівництвом Гліба Івакіна, початок яких заплановано на 1 червня ц.р., буде вивезено будівельне сміття, а також завершено демонтаж двох будівель спорудження 70-х років по вул. Фролівська, 9-11, який було розпочато раніше.

«Роботи будуть проведені в максимально безпечному для узвозу режимі під контролем громадськості й завершаться до 20 травня. Ще дві будівлі, що є пам`ятками архітектури, й розташовані за адресами вул. Боричів Тік, 41, 43/5, не демонтуватимуться», - йдеться в повідомленні.

Крім того, з 24 травня по 1 червня в рамках святкування Дня Києва на частині майданчиків буде організовано відкритий виставковий простір, на якому художники зможуть виставити свої роботи.

Компанія також повідомила про послідовність своїх дій з реалізації проекту арт-простору на території колишньої фабрики «Юність».

Зокрема, із сьогоднішнього дня працює сайт проекту (www.andreevskiy.com.ua), а на майданчику встановлено веб-камеру, яка в цілодобовому режимі транслюватиме все, що відбувається на майданчику.

Створення Експертної ради передбачає визначення координатора його створення (23 квітня ц.р.), публікацію процедури формування ради (24 квітня), публікацію процедури ухвалення радою рішень (15 травня).

Передбачається, що 24 травня рада буде сформована, а 1 червня - буде підписано меморандум між радою і компанією.

Як зазначив генеральний директор компанії «ЕСТА Холдинг» Микола Нестеренко, до отримання рекомендацій від Ради ніякі нові будівельні роботи на ділянці проводитися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня «ЕСТА Холдинг» запропонувала створити громадську раду для реалізації проекту на вул. Фролівській, на місці колишньої швейної фабрики "Юність" у Києві.

Компанія вирішила відмовитися від планів будівництва торгово-офісного центру (ТОЦ) на місці колишньої швейної фабрики «Юність» після того, як ситуація із зносом трьох будівель на Андріївському узвозі дістала широкий резонанс.

10 квітня низка ЗМІ повідомила, що Андріївський узвіз втратив три історичні будівлі. «Їх знесли «під шумок» реконструкції вулиці», - наголошувалося в повідомленнях. Зокрема, знесено будинок навпроти Музею Булгакова, тобто № 10а і нижче.

Довідка УНІАН. Компанія «ЕСТА Холдинг» – керуюча компанія Групи «ЕСТА», холдингу нерухомості групи «СКМ». ТОВ «ЕСТА Холдинг» на 100% входить до групи «СКМ».

«ЕСТА Холдинг» виступає як інвестор і девелопер, а також здійснює стратегічне управління об`єктами комерційної, готельної і житлової нерухомості.

До групи «ЕСТА» входять готелі «Донбас Палас» (Донецьк), «Опера» (Київ), Park Inn (Донецьк), логістичний комплекс (Дніпропетровськ), а також ряд проектів на стадії реалізації (багатофункціональний комплекс «Пушкінський» (Донецьк), багатофункціональний комплекс на вул. Фролівській (Київ), багатофункціональний комплекс на Московській площі (Київ) та ін.). Крім того, група є співвласником бізнес-центру «Леонардо» (Київ).