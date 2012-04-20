Суд зобов’язав орендарів звільнити від плавзасобів набережну Дніпра

Київ. 20 квітня. УНІАН. Апеляційний господарський суд Києва задовольнив позов Київського транспортного прокурора щодо звільнення набережної Дніпра вздовж Наводницького парку і зобов’язав орендарів звільнити набережну.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва, позов було заявлено в інтересах Київської міської ради та комунального підприємства (балансоутримувача набережної) до Регіонального відділення Фонду державного майна по м. Києву за результатами перевірки щодо законності швартування плавзасобів на Набережному шосе вздовж парку.

Встановлено, що фонд, не маючи законних повноважень, передав в оренду приватним підприємствам «Одисей» і «Каліпсо ХХІ» частину набережної Дніпра, яка перебуває у комунальній власності, для розміщення плавзасобів.