На Подолі відбувся районний фестиваль дитячої та молодіжної творчості "Промені таланту"

Київ, 20 квітня. УНІАН. У Подільському районі столиці відбувся районний фестиваль дитячої та молодіжної творчості "Промені таланту" серед вихованців клубів за місцем проживання районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Про це УНІАН повідомили в Подільській райдержадміністрації.

Захід відбувся з метою розвитку творчих здібностей дітей та молоді, широкого залучення їх до занять в клубах за місцем проживання, виховання у дітей почуття прекрасного, естетичного смаку, а також створення умов для змістовного дозвілля.

До складу журі були залучені працівники Подільського районного соціального центру, представники громадських організацій, Міжнародної освітньо-культурної асоціації, культурні діячі.

У фестивалі взяли участь вихованці 11-ти клубів за місцем проживання: "Виноградар", "Романтик", "Вікторія", "Амазонки", "Ровесник", "Юність", "Товариш", "Парус", "Юний турист", "Буревісник", "Сяйво надії".

Фестивальна програма включала танцювальний (спортивні, естрадні, народні, бальні та східні танці), вокальний та театральний жанри.

Всього у заході взяли участь 150 осіб. Всі учасники фестивалю були нагородженні дипломами та солодкими призами.

