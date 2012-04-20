Збори скаутських осередків

21 квітня о 10.00 відбудуться урочисті збори скаутських осередків – «День першої української скаутської (пластової) присяги». У програмі заходу: урочиста церемонія – хода колони скаутських організацій з нагоди відзначення святкування 100-річчя першої української скаутської (пластової) присяги; гра-квест центральною частиною Києва «Визначні місця зародження українського та київського скаутингу»; нагородження переможців гри-квесту, церемонія закриття заходу. Місце проведення: Майданчик перед центральним входом Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36).

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