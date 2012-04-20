Збори скаутських осередків
15:40, 20 квітня 2012Київ
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21 квітня о 10.00 відбудуться урочисті збори скаутських осередків – «День першої української скаутської (пластової) присяги».
У програмі заходу: урочиста церемонія – хода колони скаутських організацій з нагоди відзначення святкування 100-річчя першої української скаутської (пластової) присяги; гра-квест центральною частиною Києва «Визначні місця зародження українського та київського скаутингу»; нагородження переможців гри-квесту, церемонія закриття заходу.
Місце проведення: Майданчик перед центральним входом Київської міської державної адміністрації
(вул. Хрещатик, 36).
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