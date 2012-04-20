Влада готується захищати ліси від пожеж

Київ. 20 квітня. УНІАН. У столичній адміністрації затвердили заходи щодо підготовки міських лісів до пожежонебезпечного періоду 2012 року та створили оперативний штаб із ліквідації лісових пожеж.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов.

Наразі вже приведено до стану повної технічної готовності протипожежну техніку, обладнання, спостережні вежі і щогли та засоби зв’язку у міських лісопаркових господарствах таких як: Дарницьке, Святошинське та Конча-Заспа.

Головне управління з питань надзвичайних ситуацій затвердило у районах міста на пожежонебезпечний період порядок дій під час ліквідації лісових пожеж, які загрожують району стихійним лихом.

Лісопарковим господарствам доручено перевірити виконання належних обсягів протипожежних заходів землекористувачами, ділянки яких розташовані на території лісового фонду, а також встановити шлагбауми та закрити непланові дороги та в’їзди до лісу.

Крім того, упродовж квітня-вересня поточного року ГУ МВС України в Києві та комунальне об’єднання «Київзеленбуд» контролюватимуть заїзд автотранспортних засобів на територію лісових масивів, проводитимуть спільні рейди та притягуватимуть порушників до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

До кінця травня КО «Київзеленбуд» повинно ліквідувати позалісосічну захаращеність і стихійні сміттєзвалища у лісопарковій зоні столиці, а до вересня відремонтувати та підтримувати у належному стані протипожежні водоймища, резервуари для забору води та під’їзди до них.