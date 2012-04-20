Суботник перенесено з 21 квітня на 5 травня

Київ. 20 квітня. УНІАН. У Києві День благоустрою територій населених пунктів (суботник), який раніше було заплановано провести 21 квітня, перенесено на 5 травня.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що упродовж 20-23 квітня в Україні, у тому числі у Києві, триватимуть поминальні дні, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

До участі у проведенні акції «За чисте довкілля» залучатимуть не лише структурні підрозділи та комунальні підприємства КМДА, а й інші приватні і громадські організації, а також студентську та учнівську молодь.

Нагадаємо, що весняний двомісячник із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста стартував у столиці 19 березня.

Міська комісія з благоустрою на чолі з першим заступником голови КМДА Олександром Мазурчаком проінспектувала уже вісім районів міста.

Останніми звітуватимуть про виконану роботу Святошинський та Солом’янський райони (25 квітня).

Підсумкове засідання з благоустрою заплановано провести 25 травня.