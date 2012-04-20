Під час проведення поминальних днів обмежать рух біля кладовищ

Київ. 20 квітня. УНІАН. У Києві 22-25 квітня та 9 травня у зв’язку з проведенням поминальних днів будуть запроваджуватися часткові обмеження в русі автомобільного транспорту на дорогах, прилеглих до міських кладовищ.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ міста Києва.

Так, в неділю, 22 квітня, для забезпечення безперешкодного руху автобусів і маршрутних таксі до Лісового кладовища, на вулиці Електротехнічній буде заборонено паркування транспортних засобів, а вулицю Крайню перекриють для руху приватного транспорту.

Також у цей день певні обмеження в пересуванні автотранспорту будуть і на вулицях Грінченка, Байкова, Братиславська, Дорогожицька, Стеценка, Туполєва. Ускладнено рух буде по Великій Кільцевій від господарського ринку до проспекту Перемоги.

24 квітня, у вівторок, будуть певні обмеження в русі і на під’їздах до Пироговського, Мишоловського, Чапаєвського, Байкового цвинтарів та на автодорозі «Київ-Бровари» в районі Биківнянського цвинтаря, що на Броварському шосе.

25 квітня, у середу, на вулицях Стеценка та Туполєва можливі ускладнення руху транспорту, тому ДАІ пропонує водіям об’їжджати вулицю Стеценка з боку проспекту Паладіна по вулиці Газопроводній, проспектами Правди та Перемоги.

9 травня, у середу, можливі ускладнення при пересуванні вулицею Сім’ї Хохлових, від Дорогожицької до Олени Теліги та по вулиці Дорогожицькій від Оранжерейної до Олени Теліги.

Начальник Державтоінспекції Києва Анатолій Курінний зазначає, що при проведенні подібних масових заходів, як правило, не можна уникнути певних обмежень в русі транспорту і тому звертається до киян та гостей міста із з розумінням поставитися до цього.

З урахуванням викладеного, у столичній ДАІ рекомендують автолюбителям за можливістю обмежити відвідування кладовищ на власному транспорті, а скористатися послугами громадського. Для зручності громадян від кінцевих станцій метро до кладовищ будуть організовані додаткові маршрути.

Також Державтоінспекція радить водіям бути гранично уважними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальника, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених, а також не паркувати транспорт з порушенням правил.

Крім того, ДАІ нагадує автовласникам, що в ці дні заїзд приватного транспорту на територію кладовищ заборонено.