До літа у столиці запрацюють 7 фонтанів

Київ. 20 квітня. УНІАН. Упродовж квітня-травня у столиці запрацюють 7 фонтанів.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов, затвердивши тим самим графік введення в експлуатацію визначених фонтанів.

Зокрема, уже 30 квітня кияни та гості столиці зможуть помилуватися оновленим фонтаном на вул. Хрещатик, 15, який знаходиться навпроти Пасажу.

Упродовж травневих свят у столиці запрацюють фонтанні комплекси на Майдані Незалежності (1 травня) та 3 фонтани будуть введені в експлуатацію до Дня Перемоги: фонтан у парку «Перемоги» (6 травня), каскадний фонтан на вул. Червоноармійській, 119 та фонтан у сквері на площі Івана Франка (обидва 9 травня).

Ще два фонтани запрацюють напередодні Дня Києва. Так, 22 травня буде введено в експлуатацію фонтан у парку «Позняки» (перетин просп. Григоренка та вул. Драгоманова) та 26 травня – фонтан «Самсон», що на Контрактовій площі.

Нагадаємо, що відкриття сезону фонтанів у столиці ознаменував запуск світломузичного водограю на Хрещатику. Світломузичний супровід фонтану «Хрещатик» вмикають щовечора, починаючи з 12 квітня, о 21.30.