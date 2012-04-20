Помер почесний президент «Київміськбуду» В.Поляченко

Київ. 20 квітня. УНІАН. Помер народний депутат України, почесний президент «Київміськбуду» Володимир Поляченко.

Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Причина смерті В.Поляченка поки що невідома.

«Пішов із життя наш колега, справжній фахівець будівельної галузі, патріот своєї справи. Почесний громадянин міста Києва, «Заслужений будівельник України», він увесь свій трудовий шлях пов’язав із розвитком будівельної галузі не тільки Києва, а й усієї України, став новатором у питанні будівництва інвестиційного житла у державі», - йдеться у співчутті голови КМДА Олександра Попова.

В.Поляченко - почесний президент холдингової компанії Київміськбуд. Народився 14 серпня 1938 року в Києві. У політику прийшов у 2002 році, коли вперше був обраний депутатом Київської міської ради.

У парламент нинішнього скликання пройшов за списком блоку «Наша Україна - Народна самооборона» під N32. Обіймав посаду першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики.