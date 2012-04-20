Колесніков: Українські готельєри муситимуть знизити ціни

Київ. 20 квітня. УНІАН. Low-cost авіаперевезення з Європи до України під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року позначаться на цінах, які встановили вітчизняні готельєри на період турніру, адже іноземцям буде вигідніше кілька разів прилетіти, аніж жити в українських готелях.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури, таку думку висловив віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Україні Борис Колесніков, коментуючи інформацію про завершення переговорів з однією з бюджетних авіакомпаній з доступу на український ринок, зокрема, для здійснення перевезень під час футбольного чемпіонату Євро-2012.

«Ми завершуємо підписання договору з однією з бюджетних авіакомпаній з доступу на український ринок. Тепер усі вболівальники зможуть підрахувати, скільки їм обійдеться переліт в обидва боки на кожен матч чемпіонату і вартість проживання в готелях. Ця сума піде на користь авіації. Думаю, з цього моменту ціни на готелі повинні різко піти вниз », - сказав він.

За словами Б.Колеснікова, питання високих цін на готелі під час Євро-2012 буде вирішено вже до кінця квітня.

За розрахунками віце-прем`єра, при вартості квиток з Лондона до Донецька в обидва боки в 300 доларів США вболівальнику буде вигідніше прилітати на матчі, а не залишатися на період чемпіонату в Україні.

«Англія зіграє в Україні мінімум три групових матчі, на це піде 900 доларів. Відповідно, якщо готель коштуватиме більш як 200 доларів за добу проживання, то перебування в Україну фанам обійдеться набагато дорожче, аніж приїжджати окремо на кожен матч. Думаю, що це досить швидко "остудить" наші готелі ", - сказав він.