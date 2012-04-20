У столиці зареєстровано 136 ІТ-вакансій

Київ, 20 квітня. УНІАН. У загальноміський базі даних служби зайнятості Києва станом на 1 квітня налічувалось 136 вакансій для ІТ-фахівців.

Про це УНІАН повідомили в Київському міському центрі зайнятості.

"Станом на 1 квітня у загальноміський базі даних служби зайнятості Києва налічувалось лише 136 вакансій для ІТ-спеціалістів з рівнем заробітної плати близько від 1 до 14 тис. грн. Для столиці це дуже мізерний показник. Ми вважаємо, що кількість цих вакансій може бути на порядок більше. Тому що ми не тільки збираємо від роботодавців вакансії, але й пропонуємо широкий спектр своїх послуг, дотації на створення нового робочого місця", - сказав директор Київського міського центру зайнятості Віктор Сухомлин.

При цьому він підкреслив, що Київський міський центр зайнятості надає свої послуги роботодавцям на безкоштовній основі. "Багато компаній вже переконалися у вигідності співробітництва з нами. Ми відкриті до подальшої співпраці. Якщо будуть з’являтися вакансії, будуть і претенденти на них", - зазначив директор Київського міського центру зайнятості.

В.Сухомлин повідомив, що 24 квітня відбудеться яамарок вакансій для незайнятого населення та роботодавців. За його словами, під час інформаційно-масового заходу буде проводитись комп’ютерне тестування відвідувачів - претендентів на роботу в ІТ-секторі. Це дозволить виявити рівень теоретичних та практичних знань, необхідних для роботи в ІТ-галузі.

У ярмарку візьмуть участь представники таких відомих київських ІТ-компаній, як ТОВ «ЕПАМ Системз», Консорціум «Інтекрасі Груп», ТОВ "Арт-мастер" та інші. Відвідувачі зможуть безпосередньо поспілкуватися зі спеціалістами цих компаній, отримати відповіді на питання, ознайомитись з вакансіями. "Крім ІТ-компаній на ярмарок запрошені більше 70 підприємств міста Києва. Вони запропонують майже 4 тис. різних вакансій", - додала начальник відділу організації надання послуг роботодавцям М.Шурко.

Окремим стендом буде представлена "Асоціація інвалідів-спинальників України". "Представникам сектору ІТ-технологій, на мій погляд, треба звернути увагу на цю категорію киян. Серед них багато освічених, працелюбних людей, які можуть виконувати свої обов’язки не гірше, а інколи навіть краще за деяких робітників, чиї можливості не обмежені інвалідним візком. Ці люди досить відповідальні, вони готові навчатися та опановувати нові професії", - вважає В.Сухомлин.

