Захисники столичного Андріївського узвозу проведуть завтра мітинг

Київ. 20 квітня. УНІАН. Захисники столичного Андріївського узвозу проведуть у суботу, 21 квітня мітинг на Михайлівській площі.

Як повідомляють організатори заходу, акція розпочнеться о 12.00.

«Наш перший мітинг, коли ми з будівельним сміттям прийшли під офіс Ріната Ахметова, змусив його вибачитися за руйнування будинків. Він, а за ним київська Влада, пообіцяли все виправити. Ми збираємося вирішити, як не дати їм збрехати і зупинити руїну не лише на Андріївському, але і в інших “гарячих точках” Києва. Приходьте», - сказала представник організаторів мітингу Оксана Романюк.

У прес-релізі організаторів наголошується, що раніше була розповсюджена інформація про те, що акція буде проводитись біля Історичного музею, але було прийнято рішення її перенести. "Акцію перенесено на Михайлівську площу з міркувань безпеки, а також тому, що очікується велика кількість людей, і вони просто витопчуть Старокиївську гору і щойно врятовану Пейзажну алею", - заявив один з організаторів мітингу Єгор Соболєв.

На акції буде оголошено маніфест захисників Києва, метою якого є захистити історичний центр міста, покарати винних у нищенні Києва та покласти край забудовницькому свавіллю.

На мітингу виступлять києвознавці, громадські активісти, видатні кияни. Серед промовців не буде жодного політика. Ведучі зустрічі - Наталя Соколенко та Анатолій Векслярський.

На мітинг також прийдуть і заспівають для киян Фагот, Мурік, Фома, Даха Браха та інші улюблені виконавці.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня під час круглого столу на тему: «Збереження пам’яток культурної спадщини» громадський активіст, представник публічної мережі Андріївського узвозу Владислава Осьмак повідомила, що представники київської громадськості 21 квітня організовують мітинг на захист історичних будівель Андріївського узвозу.

Вона нагадала, що навіть київська міська влада визнала, що 99% будівель узвозу вже є приватною власністю, і КМДА не має важелів впливу на діяльність потенційних девелоперів, які можуть знищити цю пам’ятку містобудування.