Відбудеться ярмарок вакансій для незайнятого населення та роботодавців "Будуємо кар’єру разом"

24 квітня 2012 року в Палаці дітей та юнацтва за адресою: м. Київ, вул. І.Мазепи, 13 (м. «Арсенальна») відбудеться ярмарок вакансій для незайнятого населення та роботодавців "Будуємо кар’єру разом". Ярмарок відвідають іністр соціальної політики Сергій Тігіпко та мер Києва Олександр Попов. Програма заходу: 10.00 – урочисте відкриття ярмарку 10.30 – прес-конференція за участю Віце-прем’єр міністра України, Міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка, Голови Київської міської держадміністрації Олександра Попова, директора Державного центру зайнятості Петра Петрашка, директора Київського міського центру зайнятості Віктора Сухомлина.

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