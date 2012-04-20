У поминальний день до Совського кладовища пустять тимчасовий транспорт
12:26, 20 квітня 2012Київ
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22 квітня автобус № 442 курсуватиме з 9.00 до 17.00 від Севастопольської площі (зупинка біля Пологового будинку № 5) до цвинтаря.
Київ, 20 квітня. УНІАН. В Солом’янському районі у поминальний день працюватиме тимчасовий автобусний маршрут до Совського кладовища.
Про це УНІАН повідомили в Солом’янській райдержадміністрації.
22 квітня автобус № 442 курсуватиме з 9.00 до 17.00 від Севастопольської площі (зупинка біля Пологового будинку № 5) до цвинтаря.
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