Невідомий поранив ножем оператора телеканалу СТБ

Київ. 20 квітня. УНІАН. У Києві невідомий поранив ножем оператор телеканалу СТБ.

Як зазначається на сайті Головного управління МВС України в Києві, подія сталася ще 18 квітня.

Зокрема, о 19.10 до чергової частини Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві від лікаря швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення, що на вул. Василенка в Солом’янському районі столиці ним надавалася медична допомога 38-річному мешканцю Києва, який отримав тілесні ушкодження під час конфлікту з невідомим.

Після надання першої медичної допомоги, з колото-різаним пораненням його було госпіталізовано до лікарняного закладу.

Місце пригоди було ретельно оглянуто слідчо-оперативними групами Головного та районного управлінь міліції. На розшук підозрюваного орієнтовано особовий склад патрульних нарядів.

Наразі встановлено, що конфлікт потерпілого з невідомим виник раптово. За словами родичів, потерпілий є оператором однієї з провідних телекомпаній України. Підтверджуючих документів про належність до ЗМІ чоловік при собі не мав. Інформація перевіряється.

Водночас агентство УНІАН з’ясувало, що постраждалий є оператором телеканалу СТБ.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Водночас столична міліція звертається до можливих свідків цієї пригоди з проханням повідомити про це до Солом’янського райуправління міліції, і тим самим допомогти в розшуку підозрюваного.