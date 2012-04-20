Київ підписав меморандуми про співпрацю з 11 інвесторами з США

Київ. 20 квітня. УНІАН. Київська міськдержадміністрація підписала меморандуми про співпрацю з 11 америнканськими інвесторами, які представляють венчурні фонди Кремнієвої долини, у рамках реалізації проекту з будівництва інноваційного парку Bionic Hill.

Як передає кореспондент УНІАН, вд київської влади меморандуми підписав голова КМДА Олександр Попов.

Він відзначив, що Bionic Hill є одним із найперспективніших проектів, що буде реалізований у найближчі 2-3 роки.

“Це буде проект, який має аналоги на прикладі Силіконової долинив США чи в інших країнах. І саме такий парк буде у нас, де сучасні інформаційні технології можуть бути використані для того, щоб інтенсивно розвивати економіку України”, - сказав О.Попов в інтерв’ю журналістам.

За його словами, меморандуми підписано з компаніями, які мають практичний досвід реалізації таких проектів і які будуть інвестувати кошти у реалізацію відповідних проектів.

“Вони представляють США, і декілька десятків мільярдів доларів – це пакети їхніх інвестиційних вкладень у реалізацію таких проектів. Сьогодні відбувся процес порозуміння у тому, що наш проект Bionic Hill цікавий для цих компаній і вони готові співпрацювати з нами у його практичній реалізації в життя”, - сказав голова КМДА.

Він висловив переконання у тому, що визнання інтересу таких компаній є фактично запорукою успіху.

“Проект в цілому - це близько 1 млрд доларів, але за кілька років. Для початку, в цьому році планується більше 100 млн доларів інвестувати. Але ці вкладення будуть у підготовку інженерних мереж, територоії, розробку проекта, який ведеться сьогодні”, - повідомив О.Попов.

На його думку, 2012 і 2013 роки будуть найдинамічнішими у реалізації цього проекту, бо в цей період планується виконати основні роботи з підготовки території, де будуть навчатись, працювати і проживати фахівці, які до цього часу були змушені виїжджати з України, тому що не мали робочих місць.

“Буде організовано більше 20 тисяч нових робочих місць з високим рівнем оплати праці і на найвищих стандартах технологічних, які є у світі”, - підкреслив О.Попов.

За його словами, концепція проекту передбачає відкриття на території інноваційного парку філії одного з відомих, можливо, закордонних вишів, який би допомагав готувати фахівців або підвищувати їхню кваліфікацію.

Розташований Bionic Hill буде на території колишніх складів боєприпасів військової частини у Святошинському районі Києва.

Як повідомляв УНІАН, 19-20 квітня у столиці проходить інноваційний форум Kyiv City Open Doors. Захід проводиться у партнерстві з інноваційним парком BIONIC Hill та компанією UDP.

На презентацію проекту інноваційного парку BIONIC Hill та можливостей українських винахідників приїхали 15 керівників зі списку 35 провідних венчурних фондів Кремнієвої долини.