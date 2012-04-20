У ДАІ оголосили війну "спецперепусткам"

Київ, 20 квітня. УНІАН. Столична ДАІ активізувала роботу з вилучення у водіїв різного роду перепусток, які нібито надають їх власникові право на безперешкодне пересування міськими вулицями.

Про це УНІАН повідомили у ДАІ м. Києва.

"На сьогоднішній день, чинним законодавством не передбачено жодних документів, які давали б право водієві уникнути покарання за порушення Правил дорожнього руху", - сказав начальник ДАІ м. Києва Анатолій Курінний.

Водночас, за його словами, у столиці чимало водіїв, у разі порушення Правил дорожнього руху, пред`являють інспекторам різного роду перепустки, посвідчення, візитні картки представників різних органів виконавчої влади, а також їздять з різноманітними наклейками на лобовому склі, сподіваючись на безперешкодне пересування по міських вулицях. Власники цих "документів", розраховують на прихильне ставлення співробітників ДАІ і можливість уникнути покарання.

А.Курінний підкреслив, що інспектори столичної ДАІ вилучають такі "посвідчення" і "перепустки", а їх власників притягуватимуть до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху на загальних підставах.

З початку поточного року у водіїв вилучено виявлено майже 500 таких "документів".

