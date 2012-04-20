У Шевченківському районі планують призвати на строкову військову службу 68 юнаків

Київ, 20 квітня. УНІАН. У Шевченківському районі столиці під час весняного призову 2012 року планується залучити до строкової військової служби 68 юнаків.

Про це УНІАН повідомили в Шевченківській райдержадміністрації.

"На жаль, ситуація щодо явки громадян призовного віку до військового комісаріату на сьогоднішній день складна, лише 22 особи відреагували на повістку, пройшли медичний огляд та мають позитивний висновок щодо проходження строкової військової служби в Збройних силах України", - сказав в.о. військового комісару Шевченківського районного військового комісаріату Валентин Кожуховський.

Водночас, за даними військкомісаріату станом на сьогоднішній день у Шевченківському районі проживає 2018 громадян, які підлягають призову та не мають звільнення за станом здоров`я або відстрочки у проходженні військової служби.

Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня розпочався черговий призов на строкову військову службу до Збройних Сил України, який триватиме до 31 травня 2012 року.