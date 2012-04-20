Київ. 20 квітня. УНІАН. Секретар Київради Галина Герега в минулому році заробила 7 млн ​​грн. доходів.

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на наявну в своєму розпорядженні декларацію Г.Гереги.

Видання зазначає, що сім`я секретаря Київради є власником мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр» і зараз цим бізнесом керує чоловік Г.Гереги.

Зарплата спікера міськради склала в 2011 р. 294 тис. грн (по 24,5 тис. грн на місяць). Ніякої матеріальної допомоги вона не отримувала - левову частку доходу склали дивіденди - 6,7 млн ​​грн, а на її банківських рахунках лише 3 тис. 941 грн.

Але на Г.Герегу оформлено багато нерухомості: дві ділянки - 20,25 і 1,87 га - і три квартири площею 189, 151 і 63 кв. м. А також садовий будиночок в 120 кв. м і гараж площею 19 кв.м.

Ще чимало нерухомості у її сім`ї. В їх руках шість земельних ділянок (21,7, 9,3, 3,2, 5,1 га, 0,06, 0,13 га), три квартири (151, 57 і 38 кв. м) і три будинки (162 , 109, 120 кв. м). Можливо, багато ділянок знаходяться під «Епіцентром», припускає газета. При такій величезній кількості нерухомості у сім`ї є всього 2 машини - Isuzu trooper V 3500 (старенький джип 1998 р. випуску) і Lexus LS 430 (2005 р.)