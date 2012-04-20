За минулий рік Попов заробив близько 242 тис. грн.- ЗМІ

Київ. 20 квітня. УНІАН. За минулий рік голова столичної міськдержадміністрації Олександр Попов заробив 242 тис. 755 грн.

Як пише газета «Сегодня», посилаючись на наявну в своєму розпорядженні декларацію О.Попова, його зарплата склала 208 тис. 347 грн на рік (17 тис. 362 грн на місяць і це на 1,5 тис. більше, ніж у минулому році ).

На рахунках у банку у О.Попова зберігається 168 тис. грн - рівно стільки ж, скільки і рік тому. Є квартира в Комсомольську 71 кв. м. Разом з тим, за даними газети, в останній декларації відсутня в гаражі О.Попова машина «Ланос», але залишився «Лексус» ЕS 3500. При цьому, в графі доходів від продажу рухомого і нерухомого майназначиться 20 тис. грн.

Як пише видання, у О.Попова з`явилася земельна ділянка площею 0,05 га. Також він орендує будиночок у Пущі - 59 кв. м.

Декларація заповнена 27 березня 2012 р.