Київський водний стадіон будуватимуть 2 роки

Київ. 20 квітня. УНІАН. Київський водний стадіон здадуть в експлуатацію через кілька років. Кошти на його будівництво вже закладені, і при міській адміністрації створено комунальне підприємство, яке керуватиме роботою стадіону.

Про це пише муніципальна газета «Хрещатик» з посиланням на начальника Головного управління у справах сім`ї, молоді та спорту Володимира Вовка.

«Водний стадіон - це цілий комплекс для водних видів спорту. Там планується побудувати водні доріжки, де будуть проводитися змагання, а також відповідну набережну інфраструктуру. В цілому це буде цілий острів, де кияни зможуть відпочивати і спостерігати за змаганнями. Комунальне підприємство водного стадіону вже створено, кошти для його розвитку вже закладені », - сказав В.Вовк.

За його словами, також знайдений інвестор, який візьме участь в реалізації проекту.

Згідно з проектом, будівництво триватиме 2 роки, і буде побудована інфраструктура для таких видів водного спорту, як веслування різних стилів, каное, плавання тощо.

Також В.Вовк повідомив, що на Трухановому острові планують створити Національну базу олімпійської підготовки. На ній спортсмени зможуть проводити змагання на високому рівні, за міжнародними стандартами. Реалізувати проект планують через 3-4 роки.