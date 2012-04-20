ЗМІ: Черновецький в 2011 році став біднішим

Київ. 20 квітня. УНІАН. Київський міський голова Леонід Черновецький у 2011 році став біднішим - його дохід склав 11,53 млн. грн, тоді як у 2010 році він задекларував 15,5 млн грн.

Про це пише газета «Сегодня», посилаючись на наявну в своєму розпорядженні декларацію мера столиці.

«Незважаючи на відсутність на робочому місці, мер отримував по 18,5 тис. грн на місяць (222,6 тис. грн за рік), а дивіденди від банківських вкладів склали 35,4 тис. грн. Але найбільший дохід Л.Черновецького був від продажу майна – 9,96 млн. грн, (ще ​​1,3 млн він заробив на оренді)», - інформує видання.

Згідно з декларацією, у мера столиці більше немає ні квартири, ні будинку в Кіровограді, ні приміщення в Житомирі, які значилися у нього в минулих деклараціях. Також не згадуються два будинки в Конча-Заспі. Залишилась тільки земельна ділянка площею 1,5 тис .кв. м. У гаражі у Л.Черновецького три автомобілі -1979 року випуску («Чайка» - газета) і два авто - 2010 і 2008 рр.. Також є плавзасіб - 2008 р. виробництва і в графі «інші засоби пересування» значиться невідомий об`єкт також 2008 року випуску.

Декларацію про доходи за 2011 рік Л.Черновецький заповнив 7 березня 2012 р. Виходячи зі звіту мера, у нього немає членів сім`ї.