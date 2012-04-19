Rozetka.ua частково відновила роботу в обмеженому режимі

Київ. 19 квітня. УНІАН. Сайт інтернет-магазину Rozetka.ua частково відновив роботу, проте зараз він працює в обмеженому режимі. Виконання замовлень тепер забирає більше часу.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на головній сторінці сайту rozetka.com.ua.

Зокрема, в повідомленні сказано: «У зв`язку з технічним збоєм сайт працює в обмеженому режимі в Дата-Центрі Німеччини. Обробка оформлених замовлень може зайняти більше часу. Приносимо вибачення за тимчасові незручності».

При цьому на жодну внутрішню сторінку на сайті зайти неможливо - з`являється повідомлення: "Сервер тимчасово недоступний з технічних причин. Будь ласка, зайдіть пізніше."

Як повідомлялося, сьогодні робота Rozetka.ua була припинена у зв`язку із спробами податкової інспекції вилучити у провайдера - хостингової компанії Mirohost - сервери інтернет-магазину.

ТОВ «Розетка.уа» обвинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн грн.

О 17.00 у Податковій адміністрації м. Києва відбулася прес-конференція щодо ситуації навколо інтернет-магазину. На ній столичні податківці запевняють, що не перешкоджають діяльності компанії «Розетка».

Начальник управління організації розкриття податкових злочинів УПМ Держподатслужби в місті Києві Олексій Чорнобай відзначив, що в рамках слідства на сьогодні вже закінчено три обшуки. Але при цьому він не уточнив, де саме були завершені обшуки – на складах або в офісах. О.Чорнобай нагадав, що кримінальну справу щодо директора ТОВ «Розетка» було порушено в квітні 2012 року на підставі матеріалів позапланових перевірок наприкінці жовтня 2011 року і наприкінці березня 2012 року.