До Києва прибув міжнародний автопробіг «Дорогами Перемоги»

Київ. 19 квітня. УНІАН. Учасники Міжнародної патріотичної акції «Дорогами Перемоги», присвяченої 67-й річниці Великої Перемоги, приїхали до Києва.

Про це голова організації «Русское единство», депутат Верховної Ради Криму Сергій Аксьонов повідомив під час прес-конференції в УНІАН.

Він зауважив, що акція проходить вже третій рік поспіль і вийшла на міжнародний рівень.

«Наші колеги 3 квітня стартували із Севастополя, маючи з собою копію Прапора Перемоги», - нагадав він і додав, що учасники акції з прапором площею 200 кв. м вже проїхали деякими містами Росії, тепер планують відвідати Білорусь та Придністров’я.

При цьому С.Аксьонов наголосив, що автопробіг має засвідчити «історичну єдність народів, які проживали на території Радянського Союзу, і правильне розуміння історичного значення перемоги Радянського Союзу у війні проти гітлерівської Німеччини».

С.Аксьонов зауважив, що учасники акції поставили собі завдання передати майбутнім поколінням пам’ять про подвиг їхніх дідусів та прадідів, а також, зокрема, популяризувати подібні проекти з метою надання соціальної допомоги ветеранам.

Він також повідомив, що організатори планують наступного року знову провести цю акцію.

При цьому С.Аксьонов зазначив, що учасників автопробігу дуже тепло зустрічали в містах України та Росії.

«Ми підкреслили той момент, що тема Великої Перемоги не має ні національності, ні віросповідання, ні державності, ні меж, ні партійності. Це спільна перемога наших батьків та дідів» - наголосив координатор акції в Україні, учасник автопробігу Анатолій Цуркін.

Він зазначив, що на сьогодні учасники автопробігу подолали вже 6 тис. км. При цьому А.Цуркін закликав усіх бажаючих приєднуватися про акції і зауважив, що екіпаж з Інгушетії спонтанно приєднався до акції, сформувавшись усього за три години.

А.Цуркін нагадав, що з Києва учасники автопробігу попрямують до Білорусі, де до них також приєднаються місцеві мешканці. Далі маршрут автопробігу знову пролягатиме російськими містами. 7-8 травня учасники акції вже планують прибути до Москви та взяти участь в урочистостях з нагоди Дня Перемоги. Таким чином, маршрут автопробігу становитиме близько 16 тис. км.

У даний час в автопробігу беруть участь 5 українсько-російських екіпажів у складі 16 осіб, серед яких є і жінки.

У свою чергу, керівник делегації «Молода гвардія», учасник автопробігу Рустам Ізмайлов (Москва) зауважив, що цей проект має дуже серйозне соціальне значення, адже нині люди почали забувати про важливість подвигу радянських солдатів.

Водночас, голова Ради ветеранів Києва Микола Мартинов наголосив, що ветерани війни дуже позитивно сприймають акцію. «Нам потрібно зберегти цю пам’ять – пам’ять про Велику Перемогу», - сказав він.

Наприкінці прес-конференції С.Аксьонов вручив М.Мартинову символічний вимпел учасника акції «Дорогами Перемоги».

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у Севастополі на площі Нахімова з нагоди 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні стартував міжнародний автопробіг «Дорогами Перемоги».

Організатори запланували, що учасники автопробігу відвідають 13 міст-героїв, 35 міст військової слави і 10 міст України, Російської Федерації і Республіки Білорусь, що нагороджені орденами Великої Вітчизняної війни I ступеня.