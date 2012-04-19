Комунальники готують до літнього сезону 29 зон відпочинку біля води

Київ. 19 квітня. УНІАН. КП «Плесо» розпочало підготовку міських зон відпочинку до літнього періоду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, загалом планують підготувати 29 зон відпочинку біля води (серед них 11 міських централізованих пляжів), загальною площею 228,87 га.

У комунальному підприємстві зазначають, що вперше за багато років має вирішитись питання підсипки піску на пляжах столиці. Сьогодні вже проведено попередню підсипку піску на найбільш відвідувані пляжі Гідропарку – «Дитячий», «Молодіжний» та на пляж «Центральний», що на Трухановому острові.

Очистка піску пляжеприбиральними машинами там, де достатня товщина піску, буде проводитись за планом. В інших місцях очищення піску проводиться за допомогою ручних знарядь.

Також проведено комплекс дератизаційних заходів на прибережних захисних смугах водойм та міських пляжів.

На всіх зонах відпочинку та пляжах, що знаходяться на балансі КП «Плесо», проводяться роботи із санітарної очистки територій від побутового сміття, опалого листя і сухостійних дерев. Території пляжів та зон відпочинку забезпечені необхідною кількістю контейнерів та урн для сміття.

Проводяться роботи з розконсервації водопровідної мережі у зонах відпочинку. Після проведення робіт з дезінфекції водопроводів почнуть функціонувати фонтанчики із питною водою.

Перед початком літнього купального сезону на всіх пляжах та у зонах відпочинку біля води відремонтують і пофарбують господарські приміщення, пляжний інвентар та споруди.

Проводиться організація пунктів надання першої невідкладної допомоги у зонах відпочинку біля води (включаючи 9 постійно функціонуючих медичних пунктів). До початку літнього оздоровчого періоду пости невідкладної допомоги забезпечать необхідними медикаментами та дезінфікуючими засобами у належній кількості.

З метою організації безпеки людей та попередження нещасних випадків на водних об’єктах Києва КП «Плесо» організовано роботу 3 рятувально-водолазних, 5 рятувальних станцій, 19 рятувальних постів, укомплектованих необхідними плавзасобами, рятувальним і медичним майном. Додатково на період сезону планується прийняти на роботу близько 30 матросів-рятівників.

Перед початком сезону рятувально-водолазною службою підприємства заплановано проведення обстеження та очистки підводної частини акваторії пляжів, із складанням мапо-схем та актів обстеження дна водойм.

Низку заходів із благоустрою та приведення до належного санітарного стану балансових територій КП «Плесо» разом з громадськістю здійснило у рамках проведення весняного двомісячника з благоустрою. Суботники тривають.

У перелік зон відпочинку, які КП «Плесо» готує до літа, входять: у Голосіївському районі - Галерна (затока Галерна), Дніпровська рив’єра (о. Жуків); у Деснянському - Чорторий (Дніпро, парк Дружби народів), Троєщина (затока Десенки), Десенка (затока р. Десенка); у Дарницькому - Сонячний (о. Сонячне), Осокорки (Осокорки), Оболонський (Пуща-Водиця, ставок № 8 на річці Горенка), Вербна (о. Вербне), Верхня затока (Собаче гирло, вул. Прирічна), Редьчина (вул. Богатирська), Наталка (затока Наталка, вул. Прирічна); у Дніпровському - Центральний (о. Труханів), Венеція (о. Долобецький), Довбичка (о. Труханів), Молодіжний (о. Долобецький), Дитячий, Золотий та Передмістна слобідка (о. Передмістна слобідка), Райдуга (о. Райдуга), Лісовий (о. Лісове, ДВРЗ), Веселка (Микільська слобідка), Тельбін (о. Тельбін), Русанівська коса (Русанівська коса), Березняки (Дніпровська набережна), Горбачиха (ур. Горбачиха); у Святошинському - Святошино (ставок № 14 на річці Нивка); у Подільському - Синьоозерна (пр. Правди); у Солом’янському - Совська балка (вул Кадетський гай).