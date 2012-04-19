У Святошині керівників підприємств зобов'язали переглянути фінможливості для збільшення зарплат



Київ, 19 квітня. УНІАН. У Святошинському районі столиці керівників підприємств зобов`язали переглянути фінансові можливості для збільшення зарплат.

Як повідомляється на офіційному сайті Святошинської райдержадміністрації, таке рішення було ухвалено на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

Керівникам підприємств-боржників рекомендовано неухильно дотримуватись термінів виконання затверджених графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати, скласти графіки погашення заборгованості перед районним Пенсійним фондом та надати тимчасовій комісії вичерпну інформацію щодо перспективи та можливостей погашення зазначеної заборгованості.

На комісії також заслухано керівників п’яти підприємств, на яких заробітна плата виплачується у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати або на рівні мінімальної.

Рішенням засідання робочої групи зобов’язано керівників суб’єктів господарювання переглянути фінансові можливості підприємств з метою збільшення розміру середньомісячної заробітної плати та надати до Державної податкової інспекції у Святошинському районі копії нових штатних розкладів із підвищенням заробітної плати до рівня середньої по галузі.

Крім того, ТОВ "Гамбрінус-Поліграф" включено в графік перевірок робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення на найближчий період.