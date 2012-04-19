Київ. 19 квітня. УНІАН. ТОВ «Розетка.уа» обвинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн грн., повідомили УНІАН у прес-службі податкової міліції.

«З цього приводу щодо посадовців підприємства порушено кримінальну справу.

За оперативною інформацією, бізнесмени завозили товари з-за кордону за заниженими цінами. Це давало змогу одержувати надприбутки, які переводилися в «тінь» через рахунки «фіктивних» фірм», - сказано в повідомленні відомства.

Внаслідок цих операцій державний бюджет втрачав податки на мільйони гривень, а за кордон нелегально виводилися валютні кошти.

Наразі в офісах підприємства проводяться слідчо-оперативні дії.

Як повідомляв УНІАН, робота одного з найбільших в Україні інтернет-магазинів Rozetka.ua припинена.

За інформацією інтернет-видання AIN.UA, робота Rozetka.ua припинена у зв`язку із спробами податкової інспекції вилучити у провайдера - хостингової компанії Mirohost - сервери інтернет-магазину.

Спроби УНІАН зв`язатися з провайдером не увінчалися успіхом.

За телефонами інтернет-магазину Rozetka.ua відповідає автовідповідач, який повідомляє, що магазин зараз не працює.